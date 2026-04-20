Thiaroye : des faux billets de banque d’une contre-valeur de 6 milliards 24 millions de francs de FCFA saisis

Dans la banlieue de Dakar, la Brigade mobile des Douanes de Pikine a réalisé, le 15 avril 2026, vers 17 heures, la plus importante saisie de faux billets d’une contrevaleur totale estimée à 6 milliards 24 millions de francs CFA. L’opération a permis la confiscation de 35 000 coupures, composées de 15 000 billets de 500 euros et 20 000 billets de 100 dollars, selon le quotidien Libération, dans son édition de ce lundi.



Cette intervention fait suite à une enquête menée durant près de deux semaines. Les agents des Douanes ont pu interpeller le présumé faussaire dans une auberge située à Thiaroye Azur, où devait se dérouler le lavage des billets saisis.



Le suspect est de nationalité sénégalaise, se présentant comme un guérisseur traditionnel, et appartiendrait à un réseau opérant entre le Sénégal et un pays limitrophe. Toujours selon le journal, les enquêteurs précise qu’il s’agit de la plus importante saisie réalisée à ce jour par leurs unités en matière de faux monnayage.



Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler l’ensemble du réseau impliqué dans ce trafic.