Tentative d’agression à la Cité Mtoa : une gendarme ouvre le feu sur deux présumés brigands

Dans la banlieue de Dakar, à la Cité Mtoa, une tentative d’agression sur une gendarme qui rentrait d’une manifestation culturelle a eu lieu, dans la nuit du samedi au dimanche, à 5 heures. Dans son édition de ce lundi, le quotidien Libération révèle que la gendarme a ouvert le feu sur l’un des suspects, qui serait actuellement en vie.



A l’origine de cette affaire, deux individus, à bord d’une moto Beverly, armés de couteaux et d’une arme à feu artisanale, ont voulu dépouiller la gendarme A.J.S, qui revenait d’une soirée culturelle, en compagnie de ses sœurs.



En guise de riposte, toujours selon le journal, elle a «tiré un coup de sommation pour dissuader les deux malfaiteurs avec son Pa 09 mm. Ces derniers ont insisté en disant qu’elle n’ose pas tirer sur eux». La gendarme explique aussi que l’un des présumés agresseurs aurait «pointé l’arme de fabrication artisanale» sur elle. C’est ainsi qu’elle aurait tiré un second coup qui a atteint l’un d’eux, le nommé Mohammed Ndiaye (20 ans). Touché du côté droit du bas ventre, il serait toujours en vie et conscient. Il a été évacué par les sapeurs-pompiers à l’hôpital Youssou Mbargane.



Le deuxième suspect, identifié, a pu prendre la fuite. Activement recherché, son domicile a aussi été localisé. La moto, abandonnée sur place, a été consignée par les enquêteurs.