En Angola, Léon XIV dénonce la corruption et la pauvreté, deux problèmes majeurs du pays

Le pape Léon XIV a appelé dimanche 19 avril en Angola à « guérir » le « fléau de la corruption » lors d'une messe géante, avant de se rendre dans le plus grand sanctuaire marial de ce pays lusophone aux fortes inégalités économiques et sociales.



En attente d’un « message d’espoir », une marée humaine a déferlé dimanche matin près de la capitale angolaise Luanda, pour une messe géante en plein air du pape Léon XIV, au deuxième jour de sa visite en Angola.



Le pape appelle à « regarder vers l’avenir avec espérance »



Dimanche matin, au moins 100 000 fidèles se sont rassemblés à Kilamba, à une trentaine de kilomètres de Luanda, pour une messe géante en plein air. Beaucoup ont dormi sur place à même le sol, vêtus de T-shirts à l’effigie du pape américain ou exhibant des drapeaux jaune et blanc du Vatican.



Lors de cette messe géante, Léon XIV a dénoncé la corruption et la pauvreté, deux problèmes majeurs en Angola. Il a conclu par un message d’espérance et de paix pour aider à cicatriser les divisions héritées de la guerre civile, rapporte notre envoyée spéciale, Cristiana Soares.



Après un bain de foule en papamobile dans les allées de l’esplanade, le pape a invité, dans son homélie, à « regarder vers l’avenir avec espérance ». « Nous pouvons et nous voulons construire un pays où les vieilles divisions seront définitivement surmontées, où la haine et la violence disparaîtront, où le fléau de la corruption sera guéri par une nouvelle culture de justice et de partage », a-t-il lancé.





L’église historique et la forteresse construite par les colons portugais à la fin du XVIᵉ siècle sont désormais perdues dans un vaste chantier, parsemé de grues géantes : les autorités construisent une nouvelle basilique et des infrastructures (logements, parkings) pour faire du sanctuaire un site international de pèlerinage. Selon les responsables religieux, l’église historique avait pour but de baptiser les esclaves avant leur traversée de l’Atlantique vers les Amériques.



Quelque 30 000 pèlerins, dont beaucoup avaient passé la nuit dans des tentes multicolores et attendu toute la journée sous un soleil accablant, ont été récompensés de leur patience, le pape s’offrant un long bain de foule à bord d’une voiturette de golf avant de participer à une prière à la Vierge.



Le pape a conclu cette journée à Muxima, à environ 180 kilomètres de Luanda, par la prière du Rosaire, avec les fidèles. Et il a appelé les jeunes à l’amour du prochain. Il s’est adressé aux jeunes en les encourageant à promouvoir le bien commun en tant qu’agents de paix et de justice.



Ce lundi 20 avril, Léon XIV se rendra dans l’est du pays, à Saurimo, une région enclavée et historiquement marginalisée qui abrite la plus grande mine diamantifère du pays. Il y célébrera une messe et visitera une maison d’accueil pour personnes âgées.



Environ un tiers de la population angolaise vit sous le seuil de pauvreté international de 2,15 dollars par jour, selon la Banque mondiale.