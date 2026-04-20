Daaka de Médina Gounass : l’hydraulique rassure sur un approvisionnement adéquat en eau

En mission sur le site, le chef du service régional de l’hydraulique de Kolda a assuré que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir un approvisionnement correct. Selon Ibrahima Diatta, « le réseau est en bon état et les ouvrages sont tous fonctionnels », traduisant ainsi le niveau de préparation des services techniques.

Pour renforcer le dispositif, 30 camions-citernes ont été mobilisés et acheminés sur le site ce samedi. Ces moyens logistiques viennent appuyer les infrastructures existantes afin de répondre à la forte demande en eau, en cette période de grande affluence.

Toutefois, quelques difficultés ont été relevées sur le terrain. Des fuites ont été constatées sur certains tuyaux, endommagés lors de l’installation des tentes et abris de fortune par des pèlerins creusant le sol. Une situation qui, selon les responsables, reste sous contrôle.

« Des équipes techniques sont déjà à pied d’œuvre pour effectuer les réparations nécessaires », a précisé Ibrahima Diatta, soulignant la réactivité des services face à ces incidents.

En dépit de ces désagréments, les autorités hydrauliques affichent leur optimisme et réaffirment leur engagement à assurer un accès continu à l’eau potable pour tous les participants au Daaka 2026.

À Médina Gounass, où se tient actuellement le Daaka, les autorités en charge de l’hydraulique se veulent rassurantes quant à la disponibilité de l’eau pour les milliers de fidèles venus prendre part à cette retraite spirituelle annuelle.