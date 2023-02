Gabrielle Kane fait volte-face: "Adji Sarr a des problèmes mentaux, elle ne pourra pas tenir au procès"

"L'Etat est en train de sacrifier Adji Sarr"



Rebondissement assez étonnant dans le dossier Sweet Beauté qui oppose Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr qui avait porté plainte contre lui le 3 février 2021 pour viols multiples avec menaces de mort. La tutrice de la fille de 20 ans a ait des révélations très curieuses sur son état psychologique et doute qu'elle puisse tenir dans un procès public face aux avocats de l'opposant sénégalais.En effet, Gabrielle Kane, qui loge la plaignante depuis plus d'un an, qui l'assiste et l'accompagne dans toutes ses sorties et ses convocations au tribunal, a dénoncé l'attitude de l'Etat sénégalais vis-à-vis de sa protégée, dans un entretien avec la chaîne Public Sn. Elle qui criait sur tous les toits avec Adji Sarr vouloir un procès public. Maintenant que c'est acté, son discours change."J'avais lancé l'alerte l'année dernière, on a dit que j'ai fait ça pour flinguer la ministre de la Femme (Ndeye Saly Diop Dieng à l'époque). Donc je laisse faire. Depuis l'année dernière, ça n'a pas bougé non plus. Ce procès est un procès national. Et si c'est cette fille avec les problème mentaux qu'elle a, qui y va ? Ah allons-y (elle fait la mimique pour indiquer que ce sera catastrophique). Adji Sarr, qui n'est pas préparé, qui traîne des problèmes mentaux depuis lors, qui n'a pas eu de prise en charge psychologique. Et ils veulent emmener cette fille au procès ? Mais attends, ils sont en train de sacrifier la petite", insiste, Mlle Kane.Qui poursuit en expliquant: "Parce que tu ne peux lui dire 'viens faire face à Ousmane Sonko et quatorze avocats en face, chacun avec sa stratégie pour t'interroger. Toi, tu es là depuis 3 ans sans prise en charge psychologique, avec tout ce qui s'est passé. Mais il faut qu'on se dise la vérité, l'Etat est en train de sacrifier Adji Sarr"La féministe, Gabrielle Kane de conclure: "Ils l'ont lâché en pleine nature, il y a aucune prise en charge, aucune préparation. Ils sont en train de la sacrifier. Parce que je ne vois pas Afji Sarr pendant des jours faire face à des juges, des procureurs, la bande d'avocats de Ousmane Sonko. Elle ne fera pas face. C'est moi qui vous le dis".