Galasataray: Mbaye Diagne fait partie des plans du coach Fatih Terim

L’entraîneur de Galatasaray Fatih Terim a informé à la direction qu’il ne voulait pas de ces cinq joueurs, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Birhan Vatansever, Ryan Babel et Jimmy Durmaz pour les préparatifs de la nouvelle saison. Par contre Terim attend l’arrivée de l’attaquant sénégalais Mbaye Diagne, selon la presse turque. Cette dernière ajoute que Diagne a même discuté avec Fatih Terim et fait partie de ces plans pour la saison 2020/2021.



Sous contrat avec le Galatasaray jusqu’en 2023, Mbaye Diagne signera son retour au Galatasaray. Il sera en concurrence avec Radamel Falcao et d’autres potentielles recrues pour tenter de briller la saison prochaine. Après une saison sombre au FC Bruges, l’international Mbaye Diagne fera son grand retour à Galatasaray cet été.



Pourtant ce même Diagne a été rejeté par Galasataray, après son penalty raté à Paris, lors de la 4e journée de la Ligue des champions alors qu"il était en prêt dans le club Belge. Et bien qu' avec Galatasaray, il a réussi le doublé coupe-championnat au cours de la saison 2018-2019, meilleur buteur du Championnat turc avec 30 réalisations, malgré ses nombreux buts Diagne ne laisse pas un souvenir impérissable au Galatasaray. "Faites ce que vous voulez avec lui en Belgique, mais ne le renvoyez pas à Istanbul !", avait lancé le journaliste turc Cagri Davran dans Het Nieuwsblad.



"Les supporters ne veulent plus jamais le revoir. Le seul bon souvenir qu'ils ont de lui est quand il est parti au Club de Bruges", affirme Davran. "Vous savez ce qu'est son problème ? Il s'en fiche. Gagner, perdre, Anderlecht, Bruges, mettre ou manquer un penalty ... Ca ne le touche pas. Tout ce qui l'intéresse, ce sont les voitures de luxe et les chaussures chères. Il ne pense qu'à lui-même. Il est unique, dans le mauvais sens du terme. Un grand égoïste".