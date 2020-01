Gambie: la Cour suprême casse la décision du Président Adama Barrow

En Gambie, la Cour suprême n'a pas été instituée pour rendre des verdicts en faveur du président de la République. La preuve, ce mardi 28 janvier 2020, dans l'affaire Ya Kumba Jaiteh, une des membres de l'Assemblée nationale, qui avait été révoquée par le Président Adama Barrow, l'institution judiciaire suprême du pays a tout simplement donné tort à l'actuel chef de l'Etat.



Le courageux Juge Hassan Jallow a déclaré que la révocation de Ya Kumba Jaiteh par le Président Barrow est inconstitutionnelle, nulle et non avenue. Ce qui rend donc la nomination de son remplaçant «inconstitutionnelle, nulle et non avenue».



La Cour a même demandé au remplaçant de Ya Kumba Jaiteh de ne plus se présenter en qualité de membre de l'Assemblée nationale. Certainement des points de plus pour la Gambie lors du prochain rapport mondial sur la démocratie...