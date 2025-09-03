Gambie : le Président Adama Barrow décrète le Mawlid Al-Nabi jour férié

Le président gambien, Adama Barrow, a déclaré le vendredi 5 septembre 2025 jour férié sur toute l’étendue du territoire national, à l’occasion de la célébration du Mawlid Al-Nabi. L’annonce a été faite ce mercredi par la State House de Banjul.Cette décision vise à permettre aux populations de marquer dans la ferveur et la communion spirituelle la naissance du Prophète Mohamed (PSL), événement hautement symbolique pour la communauté musulmane, majoritaire en Gambie. « Le bureau du président souhaite aux Gambiens et amis de la Gambie une bonne et heureuse fête », indique le communiqué parvenu à PressAfrik.Le Mawlid Al-Nabi, également appelé Gamou dans certains pays voisins comme le Sénégal, constitue chaque année un moment de rassemblement religieux, de prières et de célébrations. En décrétant cette journée fériée, les autorités gambiennes entendent accorder un temps de recueillement national autour de cette commémoration.