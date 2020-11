Gamou 2020 : Ndiassane transmet ses doléances aux autorités étatiques

Des représentants du Khalife général de Ndiassane Cheikh Bécaye Al Bécaye Kounta ont listé, jeudi, les doléances de cette cité religieuse, en présence du ministre en charge du Tourisme, venu représenter le chef de l’Etat à la 137-ème édition du Gamou.



Selon Elhadj Cheikh Sidy Mokhtar Kounta, le manque d’eau est une réalité dans la cité religieuse qui attend la construction de son forage depuis plusieurs années. Il est également revenu sur une vieille doléance portant sur l’érection du poste de santé de Ndiassane en centre de santé de référence, avec un plateau technique relevé.



Le poste de santé de Ndiassane reçoit des patients venant d’une vingtaine de villages environnants. « Nous avons besoin d’un centre de santé et de médecins qualifiés et permanents dans la ville », a-t-il soutenu, déplorant le fait que le personnel sanitaire ne soit composé que de stagiaires qui repartent aussitôt leur séjour fini.



« Ça fait plus de 10 ans que les stagiaires font des rotations dans la ville. Tout ce que nous demandons, c’est des médecins qualifiés », a-t-il plaidé, dans des propos rapportés par APS.



Le porte-parole du Khalife, Pape Abdourahmane Kounta a aussi sollicité la construction d’un marché pour accueillir les commerçants maliens. Un site a fait l’objet d’une délibération à cette fin par la commune et le plan est disponible, a-t-il relevé.



D’autres doléances portent sur l’emploi des jeunes de Ndiassane, notamment la nécessité d’insérer les jeunes diplômés qui peinent à trouver du travail dans les usines de la zone.