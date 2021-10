Gamou 2021 : l’imam Thierno Saïdou Nourou Tall invite les musulmans à s’inspirer du Prophète

Les fidèles de la famille omarienne étaient nombreux à se rendre à la Médina pour la célébration de la Nuit de naissance du Prophète Mohamed (PSL). L’imam Thierno Saïdou Nourou Tall, frère cadet de Thierno Madani a expliqué le sens de la nuit et du "bourde" qui le précède en demandant aux musulmans de se conformer aux préceptes de leur religion et de s’inspirer du Prophète comme modèle universel de représentation.



Après avoir salué la cohésion au sein des familles religieuses du Sénégal, le Khalife a soutenu que la paix n’a pas de prix, avant d’inviter à un retour aux fondamentaux de l’Islam tels que la dévotion, respect des piliers de la religion et la droiture.



Le marabout a également invité au respect, des gestes barrières suivant les prescriptions des médecins pour venir à bout de la pandémie de la covid qui sévit encore dans le monde.