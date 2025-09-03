Gamou 2025 : 1 254 policiers mobilisés, 271 interpellations, 294 motos Jakarta et 37 véhicules immobilisés

Pour assurer la sécurité du Gamou 2025, la police a déployé un important dispositif comprenant 1254 agents, 31 agents de sécurité de proximité (ASP), ainsi que des moyens roulants conséquents : 6 véhicules blindés, 20 véhicules d’intervention et 28 véhicules de troupe.



Lors d’un point de presse tenu mercredi au commissariat central, le commissaire divisionnaire de Kaolack, Souleymane Ba, a présenté les résultats des opérations menées : 271 personnes ont été interpellées, dont 64 ont été déférées devant le parquet régional du tribunal de grande instance de Kaolack pour diverses infractions.



Concernant le contrôle routier, 294 motos Jakarta et 37 véhicules ont été immobilisés, générant un montant total de 2.375.000 FCFA d’amendes forfaitaires.



Le commissaire Ba a rappelé que la cité religieuse de Médina Baye accueille chaque année des millions de pèlerins de différentes nationalités, d’où le nom de « Gamou international ».



Il a également indiqué que le dispositif de sécurité serait renforcé, notamment dans les foyers religieux et sur le site de Médina Baye ainsi que dans ses environs.

