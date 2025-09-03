Gamou 2025 : 20 accidents et 55 blessés recensés par les sapeurs-pompiers

Pour le Gamou 2025, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a dressé ce mercredi 3 septembre, à 10h45, le bilan provisoire de ses interventions à Tivaouane et Tiénaba.



Selon le Commandant Yatma Dièye, chef de la Division Informations et Relations Publiques, 20 accidents de la circulation ont été enregistrés, faisant 55 blessés et 12 personnes assistées.



« Engagé dans les villes saintes de Tivaouane et Tiénaba pour assurer la couverture sécuritaire et médicale des Gamou édition 2025, le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, a recensé jusqu'à ce jour mercredi 3 septembre 2025 à 10h45mn, un total de 20 accidents de la circulation routière occasionnant 55 blessés et 12 assistés », a-t-il fait savoir.



Cependant, l’événement le plus marquant reste l’accident survenu tôt ce mercredi, vers 6h15, sur la route de Ranérou, à hauteur du village de Ndounbélane. Un minicar en partance pour Médina Baye, à l’occasion du Gamou, est entré en collision avec un camion. Le choc a causé 20 victimes, dont 5 décès et 8 blessés graves.



La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a exprimé sa compassion et s’est inclinée devant la mémoire des disparus.

