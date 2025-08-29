Gamou 2025 : Dakar Dem Dikk met en place un dispositif spécial pour Tivaouane

À l’occasion du Maouloud (Gamou), prévu le 4 septembre 2025, la société de transport public Dakar Dem Dikk a annoncé une offre spéciale pour faciliter le déplacement des fidèles vers Tivaouane, ville sainte et haut lieu de recueillement autour de l’héritage d’El Hadji Malick Sy.



Trois jours de départs sont programmés depuis Dakar « le mardi 2, le mercredi 3 et le jeudi 4 septembre 2025. Les bus quitteront la capitale dès 6 heures du matin, avec les derniers départs fixés à 15 heures. Le prix du ticket aller simple est fixé à 2 500 francs CFA. »



Les arrivées se feront sur le site Serigne Mansour Sy Djamil, au quartier Ndiandakhoune de Tivaouane. Les retours vers Dakar sont prévus à partir du vendredi 5 septembre dès 5 heures du matin.



La société précise qu’aucune réservation n’est possible : « La vente de tickets se fait uniquement sur place », rappelle Dakar Dem Dikk.