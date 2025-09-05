Gamou 2025 : Dakar Dem Dikk transporte 25 000 pèlerins vers Tivaouane et Kaolack

À l’occasion du Gamou, Dakar Dem Dikk (DDD) a déployé un dispositif exceptionnel pour assurer le transport des fidèles vers les cités religieuses de Tivaouane et Kaolack. Entre le 2 et le 4 septembre, l’entreprise a enregistré 689 départs, mobilisant plus de 300 bus pour transporter près de 25 000 pèlerins.





Sur le site de Tivaouane, le dispositif a été particulièrement renforcé. « Les bus qui arrivent de Dakar sont aussitôt nettoyés, entretenus et préparés pour les départs du lendemain », a expliqué Mame Guèye Ndaw, cheffe du partenariat à la direction du partenariat et des projets de DDD.





Le retour des fidèles est programmé dès 5h du matin, le lendemain du Gamou, avec des convois sécurisés vers Dakar. Les tarifs sont restés accessibles : 2 500 F CFA pour un trajet Tivaouane-Dakar et 4 000 F CFA depuis Kaolack.





Interpellée sur les critiques relatives aux désagréments des années précédentes, Mme Ndaw a tenu à préciser : « Il ne s’agit pas d’un manque d’organisation, mais d’un afflux massif qui rend parfois difficile la mise en place des dispositifs nécessaires. Dakar Dem Dikk reste cependant le choix préféré des Sénégalais, grâce à ses prix sociaux et à sa fiabilité ».





En dépit de quelques incidents mineurs signalés sur la route, le bilan sécuritaire est jugé satisfaisant. Les 25 000 passagers transportés en trois jours témoignent, selon DDD, de l’efficacité du dispositif.





Mme Ndaw a par ailleurs exprimé sa gratitude envers les forces de l’ordre pour leur appui dans la régulation des flux de voyageurs à Dakar, ainsi qu’à la famille de Seydi Moustapha Sy Djamil, qui met chaque année à disposition un terrain logistique à Tivaouane.

