Gamou 2025 à Kaolack : 5 morts et 43 blessés recensés dans 20 accidents de la circulation

Le groupement d’incendie et de secours numéro 3 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a enregistré cinq décès et 43 blessés dans 20 accidents de la circulation survenus à Kaolack durant la célébration du Gamou. Le bilan a été communiqué jeudi par le commandant Erasme Sambou.





« À ce jour, nous avons effectué 41 sorties pour diverses interventions, parmi lesquelles 20 accidents de la circulation, dont 48 victimes avec malheureusement cinq décès et 43 blessés », a déclaré l’officier, cité par l’APS.





Il a invité les usagers de la route à « plus de vigilance et de prudence » et au « respect strict du code de la route », afin de garantir un déroulement apaisé du Mawlid, marquant la naissance du Prophète Mouhamed (PSL).





Le détachement placé sous son commandement assure, du 2 au 6 septembre 2025, la couverture sécuritaire et médicale de la commémoration religieuse dans la commune de Kaolack et ses environs. Sa mission consiste à prévenir et à intervenir contre les incendies, accidents ou périls menaçant la sécurité publique.





« Cela s’est traduit concrètement par la prévention des risques sur les différents sites sensibles de Médina Baye et les autres foyers religieux où sera commémoré le Mawlid », a expliqué le commandant Sambou. Il a ajouté que ses équipes s’activent également dans la lutte contre les inondations, le ravitaillement en eau et les secours d’urgence.





Pour accomplir cette mission, la BNSP a mobilisé 173 gradés, dont 5 officiers, 42 sous-officiers et 126 militaires de rang. Le dispositif comprend 9 ambulances, 10 engins de lutte contre les incendies, dont 3 camions-citernes de grande capacité, ainsi que des moyens nautiques : une vedette-ambulance et deux zodiaques destinés à sécuriser les pèlerins insulaires entre le port de Kaolack et les sites de débarquement.





« Le dispositif repose sur deux piliers : la sécurisation des sites de rassemblement humain et celle des axes menant vers Kaolack », a détaillé le commandant.

