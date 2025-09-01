Gamou 2025 : cinquante agents déployés par la Brigade régionale de l'hygiène pour désinfecter Médina Baye

Depuis plusieurs années, le Gamou international de Médina Baye coïncide avec l’hivernage, favorisant la prolifération de maladies épidémiques telles que le paludisme et la dengue. Pour prévenir ces risques, la Brigade régionale de l’hygiène a déployé des moyens conséquents.





Selon le capitaine Bouh Touré, chef de la Brigade régionale de l’hygiène, 50 agents et un important dispositif logistique sont mobilisés pour une opération de saupoudrage et de désinsectisation dans la ville de Médina Baye et ses environs. La mairie de Kaolack a soutenu cette initiative en finançant l’opération, qui vise à désinfecter toutes les rues, en particulier les zones humides.



« Depuis samedi passé, nous avons démarré une opération de désinsectisation dans plusieurs quartiers de Kaolack. Plus de 70 maisons ont déjà été désinfectées et notre objectif, c'est de doubler le chiffre de l'année dernière. L'opération est toujours en cours », a déclaré le capitaine Touré dans L’Observateur du lundi 1er septembre 2025.



Pour cette étape, Capitaine Touré a déclaré que seule la ville de Médina Baye et ses environs sont cibles à cause du manque de moyens pour couvrir tous les quartiers de Kaolack. « Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les dispositions sont prises pour éviter des cas d'épidémie», a-t-il rassuré.



Pour cette édition du Gamou, comme pour les précédentes, poursuit-il, le plus grand problème reste les eaux stagnantes qui ont fini d'envahir certaines rues. « Ça demande beaucoup de moyens. Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'opération de désinsectisation des rues et des zones humides pour réduire les risques de maladies », a-t-il expliqué.



Face à une rumeur récente faisant état de deux cas de dengue, le capitaine Touré a tenu à clarifier la situation : « D'abord, les cas de dengue en question ont eu lieu en juillet dernier, ensuite les personnes infectées sont guéries ».



Les populations et les pèlerins sont toutefois invités à adopter des mesures de prévention. Pour ce faire, des agents de la Brigade sont déployés sur le terrain pour des séances de sensibilisation à domicile. Une vingtaine de relais communautaires ont été recrutés pour visiter les foyers et informer sur la dengue.





«Notre intervention contre cette maladie consiste à détruire le milieu écologique des moustiques à travers des opérations techniques de désinsectisation intra-domicilaire et des séances de délarvation dans les quartiers et dans les endroits humides», a conclu le chef de la Brigade régionale de l'hygiène de Kaolack.