Gamou 2025 : la Grande Mosquée Massalikoul Djinane accueillera la célébration du Maouloud ce jeudi 4 septembre

Sous l'instruction (ndiguel ) de Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké, Khalife Général des Mourides, la célébration de la naissance du Prophète (PSL) communément appelé Gamou est prévue dans la nuit du jeudi 4 septembre au vendredi 5 septembre 2025 à l’esplanade de la Grande Mosquée Massalikoul Djinane de Dakar en face de l’Avenue Cheikh Ahmadou Bamba, selon un communiqué de la cellule de communication parvenu à PressAfrik.



La nuit sera animée par des séances de lecture du Saint Coran, de prestations et lecture de Khassaïde, de Zikr des plus beaux noms du sceau du Prophète (PSL) et de conférences par d'éminents conférenciers mourides sur la vie et l’œuvre de Seydina Mouhamed (PSL), informe la note.



Dans le cadre des préparatifs, le communiqué renseigne qu’une réunion du s'est tenue dans les locaux de la mosquée. Elle a été présidée par Madame Diora Sarr, sous-préfet de Grand Dakar, et Ababacar Gueye, sous-préfet, en présence de Serigne Samba Diao, coordonnateur général de Massalikoul Djinane, et de Serigne Abdou Khadre Fall, permanent de la mosquée.



Tous les chefs de services concernés ont pris part à cette rencontre : la police, les sapeurs-pompiers, les services de santé, la Senelec, Sen’Eau, la SONAGED, ainsi que les responsables de la sécurité de la mosquée. Les représentants des femmes (Sokhna), des Dahira et d’autres structures impliquées étaient également présents pour assurer la réussite de l’événement.



À l’issue de cette réunion de coordination, tous les services étatiques et partenaires se sont engagés à garantir une organisation optimale du Maouloud 2025 à la mosquée Massalikoul Djinane.