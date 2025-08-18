Gamou 2025 : le Coskas de Tivaouane déjà dans les préparations

Parallèlement aux services de l'État qui préparent le Gamou annuel de Tivaouane, les dahiras sont également à pied d'œuvre. La section mère du Comité d'organisation au service du Khalife Ababacar Sy (Coskas) de Tivaouane a tenu son assemblée générale d'évaluation du dernier gamou, le samedi 16 août. L'objectif était de se projeter sur la tenue de l'édition 2025, prévue le 5 ou le 6 septembre.



Les responsables se sont félicités du dynamisme de la section qui compte désormais 784 membres actifs, ce qui la place en première position au niveau national. L'objectif, d'après « Le Soleil », est d'atteindre le cap des 1 000 adhérents en 2025.



Toutefois, la mobilisation financière est problématique. Selon la même source, moins de 40 % des membres se sont acquittés de la cotisation annuelle fixée à 10 000 FCFA. Avec seulement 12 millions de FCFA récoltés sur les 20 millions attendus en 2024, Tivaouane n'arrive qu'en quatrième position, derrière Dakar, Thiès et Mbour.



Du côté de l'organisation matérielle, les résultats sont jugés satisfaisants, même si l'accueil et l'orientation des pèlerins peuvent encore être améliorés, surtout les derniers jours du "bourd" qui coïncident avec le Gamou. Une commission spécifique sera mise en place à cet effet.



Serigne Sidy Ahmed Sy Al Amine, qui a présidé la rencontre au nom de Serigne Moustapha Sy Al Amine, a félicité les membres avant de leur rappeler le triptyque : foi, discipline et discrétion.



