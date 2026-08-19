Transformation des systèmes alimentaires : Dakar lance son « Chapitre national » Jeunesse du World Food Forum

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a lancé ce le 19 août 2026 à Dakar, le « Chapitre national » Jeunesse du World Food Forum (WFF) Sénégal, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse.



Placé sous le thème « Engager la jeunesse sénégalaise dans la transformation durable et inclusive des systèmes alimentaires », cette rencontre a mobilisé de jeunes leaders, des institutions publiques, le secteur privé ainsi que des partenaires au développement pour faire de la nouvelle génération un acteur incontournable de l’agriculture et de l'agroalimentaire de demain.



S'exprimant au nom du Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Directeur Alassane Diallo a souligné la nécessité de transformer la force démographique du pays en une opportunité « productive, entrepreneuriale et innovante ».



Insistant sur l’importance de faire de la plateforme « un espace d’action » plutôt qu’un simple cadre d’échanges, il a invité les jeunes à s'emparer des secteurs agricoles, de l'élevage et de la pêche pour consolider la souveraineté économique du pays.



De son côté, le Coordonnateur du Chapitre National Jeunesse a exprimé la fierté de ses pairs face à ce nouveau cadre de mobilisation qui permettra de fédérer les énergies et de porter la voix des jeunes dans les instances décisionnelles nationales et internationales. Il a lancé un appel vibrant aux autorités et aux partenaires : « Faites confiance à cette jeunesse, écoutez cette jeunesse et accompagnez-la. Investissez dans ses idées pour qu’ensemble nous puissions construire des politiques alimentaires fortes. »



L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), par la voix de son représentant, a réaffirmé son plein engagement aux côtés du Sénégal. En agissant comme un « référent » pour l'innovation, le dialogue et l'accès aux compétences, ce nouveau chapitre bénéficiera de l’assistance technique et financière de l’institution.