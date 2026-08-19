Migration irrégulière : le CILMI mise sur l'information pour contrer les réseaux de passeurs

Le Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière (CILMI) transforme l'information vérifiée en outil de protection. Sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, l'organisme cible les infox et les fausses promesses d'emploi véhiculées par les trafiquants sur les réseaux sociaux.



Cette riposte s'appuie sur la Stratégie nationale 2026-2035 et le numéro vert 800 00 10 15. Le Centre de collecte et d'analyse des données sur la migration apporte les preuves chiffrées nécessaires aux politiques publiques, selon son secrétaire permanent, le Dr Modou Diagne.



Sur le terrain, les comités régionaux et départementaux relaient l'action de sensibilisation. En parallèle, le dispositif oriente la jeunesse vers les opportunités locales d'emploi et de formation, notamment via l'ANPEJ et le 3FPT.