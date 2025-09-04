Gamou Kaolack : 271 personnes déjà interpellées

Le commissariat central de Kaolack (centre) a présenté hier mercredi, son bilan à mi-parcours des opérations de sécurisation menées dans le cadre du Gamou annuel 2025. Ces opérations ont déjà permis l'interpellation de 271 personnes pour diverses infractions, dont des contrôles d'identité et la vente de produits illicites.



Le commissaire Souleymane Ba a également précisé que le plan de sécurité a abouti à la saisie de 294 motos Jakarta et 37 véhicules. Parmi les personnes arrêtées, 64 ont été déférées devant le parquet du tribunal de grande instance de Kaolack en attendant le jugement dans les plus brefs délais.



Souleymane Ba a aussi détaillé les moyens mis en œuvre pour sécuriser l'événement religieux, qui se déroule en pleine saison des pluies dans une zone souvent touchée par les inondations.



Pour l'occasion, 1 254 agents de sécurité ont été déployés à Médina Baye. Ce contingent est composé de policiers et d'agents pour la sécurité de proximité (ASP). Il est soutenu par un important parc de 57 véhicules, incluant six véhicules blindés, vingt véhicules d'intervention et vingt-huit véhicules de transport de troupes.