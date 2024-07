Gamou Médina Baye 2024 : le comité d'organisation a tenu sa première réunion

Dans un communiqué rendu publique, il est noté que le Comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda (COMAF) s’est réuni le samedi 13 juillet pour lancer les préparatifs relatifs au Gamou international de Médina Baye Niass.



Cette rencontre, lit-on sur le document a été présidée par le président du COMAF, Serigne Cheikh Baye Mamoune Niass, en présence des différents membres, avec l'autorisation et la bénédiction du khalife de Médina Baye Niass, Cheikh Mouhamadou Mahi Niass.



Une occasion pour le comité d'organisation de passer au peigne fin le bilan de l'année dernière, dégager les grandes orientations à travers les doléances qui seront posées sur la table du gouvernement, l'organisation interne. Le comité d’organisation va déposer le cahier des sollicitations auprès du préfet de Kaolack.



Le communiqué informe qu’ un CRD sera organisé avec le gouverneur de Kaolack et un suivi régulier sera fait par le comité d'organisation pour prendre en compte toutes les doléances posées sur la table du gouvernement.