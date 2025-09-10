Gamou Ndiassane : El Malick Ndiaye reçu par le Khalife Serigne Cheikh Bou Sidy Makhtar Kounta

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a annoncé sur sa page Facebook avoir été reçu ce mercredi 10 septembre à Ndiassane par le Khalife général des Khadres, Serigne Cheikh Bou Sidy Makhtar Kounta. À l’occasion du Gamou 2025, il dit avoir transmis, au nom du président de la République Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko et de l’Assemblée nationale, un message de paix, de solidarité et de reconnaissance.« J’ai sollicité ses prières pour un Sénégal uni, une paix durable et la réussite de notre nouveau gouvernement », a-t-il écrit, soulignant l’importance de ce rendez-vous religieux dans la consolidation de la cohésion nationale.