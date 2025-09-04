Gamou Tivaouane 2025 : 28 accidents de la circulation dont 5 décès enregistrés

A la date du mercredi 3 septembre 2025, à 18h 45, le bilan provisoire des Sapeurs-pompiers fait état de « 72 interventions de tous types ayant permis de secourir 125 personnes. Parmi ces interventions, 28 sont relatives à des accidents de la route qui ont fait 110 blessés, tous pris en charge par les secours et 5 morts », a indiqué le Commandant Yatma Dièye face à la presse.



Ainsi, sur la route nationale n°2 à la sortie de Tivaouane, un car de transport en commun de type Ndiaga Ndiaye, en provenance de Beyti Rip, dans la localité de Ngueune Sarr à Louga (Nord-Ouest) pour le Gamou, s'est renversé. «Le bilan fait état de 21 victimes dont 9 grièvement blessées, assistées et transportées au niveau des hôpitaux de la ville», a précisé le Chef de la Division Informations et Relations publiques de la Bnsp.



Par ailleurs, sur la route de Ranérou à hauteur du village de Ndoumbélaņe, un minicar en déplacement vers Médina Baye pour les besoins du Gamou est entré en collision avec un camion. «Cet accident a fait 20 victimes, dont 5 décès et 8 gravement blessés», a indiqué le Commandant Yatma Dièye, rapporte "Les Echos".