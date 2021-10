Gamou : Un responsable du PUR explique pourquoi Serigne Moustapha n’a pas reçu la délégation de Yewi Askan Wi

Serigne Moustapha Sy n’a pas reçu la délégation envoyée par la coalition Yewi Askan Wi, lors de la célébration du Gamou au Champ de courses à Tivaouane. C’est son fils qui avait reçu les leaders de cette coalition parmi lesquels Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Aïda Mbodj, Barthélemy Dias et Ahmet Aïdara. Cheikh Ahmed Tidiane Youm, responsable national chargé de la stratégie et de la vie politique du PUR et représentant de Serigne Moustapha Sy au sein de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan wi explique les raisons.



« Qu’est-ce qui s’est passé ? », s’interroge-t-il avant d’expliquer : « Serigne Moustapha avait donné rendez-vous à la coalition Yewwi Askan wi dont il est membre initiateur. Le rendez-vous était prévu à 17 heures et ils sont arrivés bien après 17h. Bien avant même leur arrivée, Serigne Moustapha à 15 heures, nous avait bien notifié de sa disponibilité de recevoir la coalition. Mais à partir de 16 heures il ne pouvait plus parce qu’il avait un contretemps et cela ne veut pas dire qu’il ne voulait pas recevoir la coalition ».



Cheikh Ahmed Tidiane Youm d’ajouter « il (Serigne Moustapha Sy) a eu un contretemps et c’est suite à cela qu’il a demandé à son fils Cheikh Ahmed Tidiane Sy de recevoir la coalition en ma présence. Il voulait bien recevoir la coalition. Il leur avait donné son accord que j’ai transmis à la conférence des leaders. Donc, je ne vois pas pourquoi à la dernière minute il refuserait de les recevoir ».