Gamou de Ndiassane : l’État réaffirme son engagement auprès des familles religieuses

La cérémonie officielle de la 142e édition du Gamou de Ndiassane s’est tenu ce jeudi. Lors de l’événement, le ministre de l’Agriculture, Dr Mabouba Diagne, a affirmé que « l’État du Sénégal réaffirme solennellement son engagement indéfectible à garantir la liberté de culte et à accompagner toutes les communautés religieuses dans l’épanouissement de leur foi et de leurs activités cultuelles ». Il représentait à cette occasion le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.



Dans son discours, il a relié le thème de cette édition « Voilà ceux qu’Allah a guidés, suis donc leur direction » — aux enjeux actuels du pays. « Suivre la guidance divine dans le contexte actuel, c’est puiser dans les valeurs de justice, de probité, de solidarité et de travail qui ont toujours caractérisé l’éthos sénégalais », a-t-il déclaré, en évoquant les défis économiques, sociaux et sécuritaires.



Le ministre a tenu à rappeler la place des confréries dans la construction nationale. « Votre contribution à la paix sociale, à la cohésion nationale et à l’éducation des consciences constitue un pilier essentiel de notre stabilité démocratique », a-t-il souligné. Selon lui, l’islam sénégalais, tolérant et ouvert au dialogue, constitue un rempart face aux tentatives d’extrémisme qui cherchent à dénaturer le message religieux.



Il a particulièrement salué la tariqa khadriya, qui a, selon ses termes, su préserver et transmettre l’héritage prophétique en enseignant que « suivre la guidance divine, c’est marcher sur les traces du Prophète (PSL) avec sincérité et détermination ». Pour lui, cette célébration religieuse est « la fierté du patrimoine spirituel national » et illustre « l’enracinement profond de l’islam dans nos terroirs ».



