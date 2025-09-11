Gamou de Ndiassane : le khalife général des khadres appelle à la morale et à la cohésion nationale

Le khalife général des khadres, Cheikh Bou Sidy Moctar Kounta, par la voix de son porte-parole Khalifa Ababacar Kounta, a lancé ce jeudi un appel à la renaissance morale et à la cohésion nationale.



Dans son adresse lors de la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane, le guide spirituel souligne que cette manifestation commémorant l’anniversaire de la naissance du prophète Mohammed (PSL) ne saurait se réduire à un simple rappel historique, mais doit être compris comme « un moment de ravivement de la lumière muhammadienne » et de renouvellement du lien spirituel avec lui.



Citant le hadith « Je n’ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères », il a insisté sur la centralité de la morale en islam et sur l’exemplarité du Prophète (PSL), notamment en matière d’éthique, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Pour le khalife des khadres, « l’appel à la morale n’est pas un luxe, mais une nécessité urgente pour l’équilibre de nos sociétés », face aux défis contemporains comme la corruption, la perte des valeurs, l’individualisme, les violences et l’insécurité.



Il a prié pour la paix, la stabilité et la prospérité du Sénégal, ainsi que des pays voisins, notamment la Gambie, le Mali, la Mauritanie, la Cote d’Ivoire et le Burkina Faso, des pays liés à Ndiassane par les attaches séculaires de la voie Qadiriyya et l’héritage des zawiyyas Kounta.



La cérémonie a réuni des milliers de fidèles, des autorités religieuses, coutumières et diplomatiques, ainsi que des délégations venues de la sous-région et des organisations islamiques internationales.



L’État du Sénégal y était représenté par une délégation officielle conduite par le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, porteur du message du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.