Kolda : le Kankourang autorisé à retrouver la voie publique à partir du 15 août (préfet)

Interdit de sortie à Kolda depuis plusieurs mois, le Kankourang va bientôt retrouver la voie publique. Le préfet du département de Kolda, Mbassa Sène, s’est engagé à lever cette interdiction à partir du 15 août prochain, sous certaines conditions.



L’annonce a été faite ce jeudi 13 août lors d’une réunion du Comité départemental de développement (CDD) consacrée aux préparatifs de la saison 2026. La rencontre, tenue dans la salle de délibération de la mairie de Kolda, a notamment permis aux membres du comité des sages « Manding Kéwulo » d'expliquer les bienfaits et les avantages de "ce génie protecteur".



À l’issue des échanges, le préfet Mbassa Sène a annoncé la levée de l’interdiction. « Je m’engage à lever cette interdiction de circuler du Kankourang », a-t-il déclaré.



Toutefois, cette autorisation sera encadrée dans le temps. Selon le préfet, les sorties du Kankourang ainsi que les activités de défoulement et de danse traditionnelle, communément appelées « Djambadong », seront autorisées sur une période allant du 15 août au 15 octobre.



L’autorité administrative a également annoncé un dispositif de contrôle pour cette saison. « Toutes les activités culturelles liées à la sortie du Kankourang et aux activités de Djambadong sont soumises à une déclaration obligatoire auprès de l’autorité administrative, que ce soit le préfet ou le sous-préfet », a précisé Mbassa Sène.



Cette déclaration devra, en outre, respecter plusieurs conditions. « Elle devra être validée par le comité des sages et signée par le délégué de quartier ou le chef de village où est prévue la manifestation », a ajouté le préfet.



Ces mesures visent ainsi à permettre la reprise des manifestations culturelles liées au Kankourang tout en assurant leur encadrement par les autorités administratives et traditionnelles. La saison 2026 devrait donc marquer le retour de cette figure emblématique des traditions mandingues dans les rues de Kolda, dans un cadre réglementé.