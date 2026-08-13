Coopération militaire : le Sénégal et la Mauritanie lancent des patrouilles fluviales conjointes sur le fleuve Sénégal

Dans le cadre du renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité, les unités de la Zone militaire N°2 du Sénégal et leurs homologues mauritaniennes ont entamé, ce jeudi 13 août 2026, la première journée de leurs « patrouilles fluviales conjointes ». Selon les informations transmises par la Direction des Relations Publiques des Armées (DIRPA), cette opération mixte vise à consolider la surveillance de la frontière commune.
Le dispositif déployé sur le fleuve « a mobilisé des moyens nautiques des unités de fusiliers marins appuyés par des personnels de la police et de la gendarmerie » des deux pays. Les équipes conjointes parcourent plusieurs localités situées de part et d'autre de la ligne frontalière. Pour le lancement de ces opérations ce jeudi, les patrouilles « ont visité les localités de Tassem et Sinthane Diama ». D'après la DIRPA, « ces activités sont régulièrement conduites dans le but de renforcer la surveillance et la sécurisation de la frontière commune et de rassurer les populations ».
En intensifiant la présence des forces armées le long du fleuve Sénégal, les commandements militaires des deux nations entendent prévenir les menaces transfrontalières, lutter contre la criminalité et maintenir un climat de sérénité durable pour les communautés riveraines.
Le dispositif déployé sur le fleuve « a mobilisé des moyens nautiques des unités de fusiliers marins appuyés par des personnels de la police et de la gendarmerie » des deux pays. Les équipes conjointes parcourent plusieurs localités situées de part et d'autre de la ligne frontalière. Pour le lancement de ces opérations ce jeudi, les patrouilles « ont visité les localités de Tassem et Sinthane Diama ». D'après la DIRPA, « ces activités sont régulièrement conduites dans le but de renforcer la surveillance et la sécurisation de la frontière commune et de rassurer les populations ».
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