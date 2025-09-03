Gamou : la Brigade régionale du commerce de Thiès saisit 2309 baguettes et 12 tonnes de produits impropres à la consommation

À l’occasion du Gamou 2025, la Brigade régionale du commerce de Thiès a mené une vaste opération de contrôle qui a abouti à d’importantes saisies.



Selon Khadim Ndiaye, chef du service régional du commerce, 2 309 baguettes de pain ont été confisquées pour pratique illicite de prix. « Un boulanger a été pris en flagrant délit en vendant la baguette à 200 francs CFA, alors que le prix officiel est fixé à 150 francs. Cette irrégularité a conduit à la saisie et à la revente immédiate aux consommateurs au tarif réglementaire », a-t-il précisé.



En parallèle, les équipes ont retiré du marché 12 tonnes de produits impropres à la consommation, composés de divers produits alimentaires et non alimentaires.



Pour Khadim Ndiaye, ces « opérations illustrent l’efficacité des services de contrôle qui, à travers leurs missions de veille et d’alerte, contribuent à garantir la protection des consommateurs et à permettre aux pèlerins de vivre un Gamou en toute sécurité sur le plan alimentaire ».