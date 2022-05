Gana Gueye aurait regretté la communication du PSG après son forfait

🇫🇷 Selon L’Equipe et Le Parisien, Idrissa Gueye regretterait la communication du PSG au sujet de son forfait polémique à Montpellier lors de la journée de lutte contre l’homophobie.https://t.co/PRibtyXMPm

Le forfait d’Idrissa Gueye samedi lors de Montpellier-PSG (0-4) n’en finit pas de susciter la polémique. Le joueur a renoncé à disputer la rencontre afin de ne pas porter le maillot au flocage arc-en-ciel pour lutter contre l’homophobie. Sa décision toucherait aux convictions religieuses du joueur de 32 ans. La saison dernière, il avait également déclaré forfait lors de cette journée, comme Abdou Diallo.Cette fois, Mauricio Pochettino a entretenu le doute sur les raisons de son absence en confiant à la presse que son joueur n’était pas blessé.Le joueur estimerait que la communication du club l’a exposé"Idrissa a effectué le voyage à Montpellier, mais pour des raisons personnelles il a dû sortir de la feuille de match. Mais il n’était pas blessé", a confié l’entraîneur parisien à l’issue de la rencontre. Face à l’ampleur prise par la polémique, le PSG a communiqué lundi en évoquant "une décision individuelle" de l’international sénégalais.Cette communication ne plairait pas au joueur qui, selon lui, l’a exposé. L’ancien milieu d’Everton avait déjà peu goûté la diffusion sur les médias du club de la semelle involontaire infligée à Kylian Mbappé peu de temps avant le quart de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid. Il avait alors été la cible de nombreux messages de haine.Selon Le Parisien, l’affaire du forfait polémique agacerait aussi l’entourage du joueur qui déplore l’ampleur prise et les raccourcis faisant passer Gueye pour une personne homophobe. "Tous ceux qui le connaissent savent qu’Idrissa n’est pas homophobe, confie un de ses proches dans le journal. Mais plutôt quelqu’un d’ouvert sur les autres." Le joueur s’engage dans plusieurs associations caritatives et a même réuni ses coéquipiers, jeudi lors d’une soirée de bienfaisance au profit d’enfants victimes du cancer et du sida.