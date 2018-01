Gardien Titulaire des "Lions" au Mondial 2018 : Abdoulaye Diallo très menacé par Khadim Ndiaye...

L’équipe nationale du Sénégal va participer à la prochaine Coupe du Monde Russie 2018. Si les noms des trois gardiens de buts qui vont être sélectionnés par Aliou Cissé sont quasi clairs dans la tête des Sénégalais, sauf surprise, il n’est cependant pas évident de deviner qui d’entre Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis et Khadim Ndiaye sera titulaire.



En effet, Abdoulaye Diallo, qui faisait office de titulaire indiscutable pendant deux longues années (juin 2015 à juin 2017), avec le coach Cissé, a perdu des points après sa blessure qui l’a éloigné des cages du Sénégal depuis le 10 juin 2017. En plus, à Rennes aussi, il ne joue presque plus. Ce qui ne facilite pas son retour dans les cages de l’équipe du Sénégal, bien gardées depuis par Khadim Ndiaye.



En effet, le gardien d’Horoya FC, a remplacé Diallo dans les buts de l’équipe et gère bien son poste depuis lors. Il a joué 5 matches, et n'a encaissé qu'un seul but. Il a gardé les cages du Sénégal contre le Rwanda (2-0), Burundi (2-0), Cap-Vert (0-2), Afrique du Sud (2-0) et contre la Namibie (2-0). Contre le Burkina Faso (2-2), il était sorti en cours de match sur blessure, alors que le Sénégal menait par 2-1)

Un bilan plus que positif, Khadim s’est aussi souvent montré dans ces rencontres en réussissant des parades salvatrices. Par ailleurs, il est le titulaire indiscutable de son club et a été même élu le meilleur joueur étranger 2017 du championnat guinéen. Ce qui ne laissera pas insensible Aliou Cissé lors du choix du gardien titulaire.



Alfred Gomis, parlons de lui. Il est le novice des derniers remparts de la tanière. Mais, ses chances sont aussi grandes que celles de ses concurrents, ou presque. Il a l’atout d’évoluer dans l’un des 5 grands championnats d’Europe. En effet, il joue à SPAL en Italie ou il est l’un des gardiens qui réalise plus d’arrêts. Son seul match avec le Sénégal c’était contre l’Afrique du Sud à Dakar, lors de l’ultime journée des qualifications de la Coupe du Monde Russie 2018. Match que les « Lions » avaient remporté sur la marque (2-1). Malgré le but encaissé, le gardien titulaire indiscutable de Spal avait fait bonne impression.