Gary Neville compare les joueurs de Liverpool à des zombies

Consultant depuis sa retraite de joueur, Gary Neville, l'ancien coach de Valence s'exprime pour Sky Sports dans son podcast. Suite à la défaite de Liverpool samedi contre Everton (2-0) dans le derby, l'ancien défenseur s'est montré inquiet. En effet, les Reds restent sur quatre défaites de rang en Premier League et les excuses n'ont plus lieu d'être pour Gary Neville. Ce dernier espère que Klopp fera des rectifications afin de renforcer le secteur défensif.





«Cela commence à devenir un peu inquiétant dans le sens où nous savons qu'ils ont des blessures, nous savons qu'ils n'ont pas de fans dans le stade, nous connaissons le Covid et qu' il y a beaucoup de matchs, mais c'est la même chose pour tout le monde. Ils ont juste l'air battus, presque comme des zombies sur le terrain. Se promener en pensant la même chose. Ce n'est pas à moi de conseiller à Liverpool ou à Klopp ce qu'il faut faire, mais ils peuvent jouer en bloc afin de protéger les arrières centraux ou peut-être évoluer à trois derrières. Nous avons vu d'autres équipes adopter ce système» a expliqué l'ancien international anglais.