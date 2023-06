Gaston Mbengue raconte sa maladie : « J’étais dans le coma, j’ai cru que j’allais mourir »

Le promoteur Gaston Mbengue de la structure Gaston Productions s’est invité dans l’émission l’Oeil du tigre pour donner de ses nouvelles. L’homme d’affaires indique avoir passé cinq jours dans le coma.



« Je vais beaucoup mieux grâce aux prières des Sénégalais. Je suis resté cinq mois sans pouvoir marcher et j’ai même cru que j’allais mourir. J’étais dans le coma et certains ont même annoncé ma mort. À Paris je me suis fait opérer et les médecins n’avaient pas beaucoup d’espoir. Mais je rends grâce à Dieu et je remercie beaucoup ma famille. Lorsque je me suis réveillé du coma j’ai trouvé avec moi mes femmes et mes enfants. Ils ont été très courageux. Le président Macky Sall et son épouse sont même venus me rendre visite chez moi », a confié Gaston Mbengue dans l’émission de Bécaye Mbaye.





Pour sa rééducation, le patron de Gaston Production est suivi par des spécialistes. « Actuellement, je fais du sport. Je suis suivi par un kinésithérapeute. Je ne souhaite ma maladie à personne », a dit le Don King.