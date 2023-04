Gauche plurielle : le Comité d’initiative met place une Task-Force chargée de la préparation scientifique et technique des Assises

Le Comité d’initiative pour l’unité des forces de la Gauche plurielle s’est réuni le 15 avril 2023, pour examiner le projet de termes de référence (Tdr) pour les Assises de la Gauche plurielle, renseigne dans un communiqué le Professeur Papa Demba SY, Coordonnateur du Comité d’initiative.





À l’entame de la réunion, le comité a rendu hommage au camarade Ibrahima Sène arraché à notre affection, le 9 avril 2023, et prié pour le repos de son âme.



"Après de larges échanges sur le projet de Tdr, déclinant l’objectif d’unification des forces de Gauche et la stratégie y aboutissant, les parties prenantes ont adopté ledit projet", annonce le communiqué de presse.



« Elles se sont constituées en Comité national de pilotage et mis en place une Task-Force chargée de la préparation scientifique et technique des Assises qui doivent se tenir dans un délai d’un mois », précise le document.



À ce sujet, le comité d’initiative pour l’unification de la Gauche plurielle s’est félicité de « l’engagement militant des forces qui ont assuré une présence effective à la rencontre et renouvelé leur ouverture à toute force ou individualité se réclamant de la Gauche dans notre pays », lit-on dans le communiqué.



Ont signé :

Afp, Aj/A, AJS, Bds, Bps, Cnno, Galaxie Communautaire, Ld, M2R, Mpcl, Mrg, Msu, Nafore, Niaxx Jariñu/Mag, Pit-S, Pps, Ps, Res/les verts, Rnd, Rsd/Tds, Rta-S, Sör, Ts-Ta/Msa, Udf/ Mbooloo mi, Ufp Émergentes, Urd.