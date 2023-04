Gavi a tranché pour son avenir, Manchester United passe à l’attaque pour Kane

Gavi veut rester fidèle, Manchester United s’active pour Harry Kane et l’arrivée de Pochettino à Chelsea fait rager Tottenham, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Gavi a fait un choix fort



Au Barça, on espère toujours le retour de Lionel Messi. La Pulga a profité de ses jours de repos pour retourner en Catalogne. Un voyage qui fait beaucoup espérer la presse catalane, d’autant que ce dernier a dîné avec ses anciens coéquipiers Busquets et Jordi Alba. De quoi alimenter encore un peu plus les rumeurs d’un retour.



L’autre dossier prioritaire du board catalan concerne Gavi qui a vu son contrat être annulé par la justice espagnole. Libre comme l’air, l’Espagnol n’a cependant pas l’intention de quitter son club formateur.



C’est l’information que rapporte le média Sport sur son site. Gavi s’est entretenu avec son coach Xavi et a été formel. Il n’a aucune intention de quitter le Barça. Le joueur a expliqué qu’il est très satisfait de son rôle dans l’équipe et que son seul souci est que sa situation soit réglée.



MU espère vraiment avoir son numéro 9



La crise traversée par Tottenham pourrait conduire au départ de son meilleur joueur et attaquant, Harry Kane qui sera en fin de contrat l’été prochain. Selon The Telegraph, le buteur anglais temporise et étudie les différentes options qui s’offrent à lui.



Le tabloïd anglais rapporte que Manchester United a pris contact avec les dirigeants des Spurs. Son prix est fixé à 113 millions d’euros pour les clubs anglais, 90 M€ pour les clubs étrangers. Un montant qui n’effraie pas MU.



Harry Kane pourrait être amené à choisir les Red Devils qui sont actuellement 4èmes de PL avec 6 points d’avance sur Tottenham et donc joueraient une qualification pour la Ligue des Champions.

En plus de cela, ils ont éliminé Brighton aux tirs au but de la Cup et affronteront Manchester City en finale. De quoi faire pencher la balance en faveur de United sur le dossier du meilleur buteur de Tottenham.



La venue de Pochettino rend Tottenham ahuri



La déculottée historique face à Newcastle ce week-end ne restera pas sans conséquence puisque l’intérimaire Cristian Stellini a été limogé. Ryan Mason, qui a déjà connu ce poste d’intérimaire par le passé, prend les commandes de l’équipe de LLoris.



Le Daily Mail parle de la pagaille en ce moment chez les Spurs. Et une mauvaise nouvelle ne vient pas sans une autre. Les supporters ont appris la future arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc de Chelsea. Sur la couverture du Daily Mirror, le tabloïd anglais met en opposition Pochettino et Stellini.



L’accord est imminent entre l’Argentin et les Blues. Une nouvelle perçue comme une trahison chez les supporters des Spurs. Le Daily Express placarde aussi les deux hommes dans son édition du jour et parle de travail bâclé.