Gaya l’UNAFOR déplore une situation hydraulique « extrêmement alarmante »

Le président de l’Union nationale des usagers des forages ruraux (UNAFOR), Modou Diouf, a déclaré, mardi lors d’une rencontre avec des membres de l’UNAFOR de Gaya que la situation hydraulique, liée au manque d’eau auquel sont confrontées les populations de ladite localité, commune située dans le département de Dagana (nord) depuis plusieurs mois, « est extrêmement alarmante ».

« La situation hydraulique à Gaya est extrêmement alarmante. Les populations peinent toujours à accéder à l’eau potable. Elles nous ont confirmé qu’elles consomment une eau impropre, source de maladies. C’est une situation que nous déplorons », a-t-il dit.



Il a également dénoncé la hausse constatée des factures d’eau et la « mauvaise gestion » des sociétés chargées de l’exploitation hydraulique dans cette commune. « Le paradoxe que les factures d’eau sont plus chères ici qu’à Dakar et dans les autres grandes villes du pays, alors que les populations de Gaya vivent à quelques mètres du fleuve Sénégal », a-t-il fustigé, sur l’Aps.



Le président de l’UNAFOR appelle ainsi les autorités étatiques, les sociétés chargées de l’exploitation de l’eau et les responsables de gestion des forages ruraux, « à trouver rapidement des solutions définitives pour résoudre ce problème ».