Tamkharite 2026 : le Président Bassirou Diomaye Faye prie pour la paix, la concorde et la prospérité du Sénégal

À l’occasion de la célébration de l’Achoura, plus connue au Sénégal sous le nom de Tamkharite, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message de solidarité et de fraternité à la communauté musulmane du Sénégal et du monde.



Dans une publication sur sa page Facebook, le chef de l’État a exprimé ses pensées à l’endroit des fidèles musulmans en cette journée marquée par le pardon, le partage et la solidarité.



« En cette journée d’Achoura, je présente mes pensées les plus fraternelles à la communauté musulmane du Sénégal et du monde », a écrit le président de la République.



Bassirou Diomaye Faye a également souhaité que cette célébration contribue à renforcer les liens familiaux et sociaux. « Que ce jour de pardon, de partage et de solidarité raffermisse les liens entre nos familles et ravive en chacun de nous l'esprit de générosité et de compassion qui fonde notre nation», a ajouté le Président Faye.



Le chef de l’État a enfin formulé des prières pour la paix, la concorde et la prospérité du Sénégal.