Gaza: Israël annonce la mort de Mohammed Sinwar, considéré comme le chef du Hamas

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a affirmé mercredi 28 mai qu'Israël avait tué Mohammed Sinwar, considéré comme le chef du Hamas dans le territoire palestinien dévasté par 19 mois de guerre.
« Nous avons chassé les terroristes de notre territoire, pénétré de force dans la bande de Gaza, éliminé des dizaines de milliers de terroristes, éliminé (...) Mohammed Sinwar », a déclaré Benyamin Netanyahu lors d’une session au Parlement.
