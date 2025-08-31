Gaza: Israël annonce la mort de Mohammed Sinwar, considéré comme le chef du Hamas

« Nous avons chassé les terroristes de notre territoire, pénétré de force dans la bande de Gaza, éliminé des dizaines de milliers de terroristes, éliminé (...) Mohammed Sinwar », a déclaré Benyamin Netanyahu lors d’une session au Parlement.

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a affirmé mercredi 28 mai qu'Israël avait tué Mohammed Sinwar, considéré comme le chef du Hamas dans le territoire palestinien dévasté par 19 mois de guerre.