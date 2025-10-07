Gaza : Le Hamas réclame des garanties « réelles » pour mettre fin au conflit

Khalil al-Hayya, dirigeant du Hamas, a appelé mardi à des garanties concrètes pour assurer la fin de la guerre dans la bande de Gaza.



« Nous affirmons notre entière disposition à conclure un accord pour mettre fin à la guerre, retirer les forces israéliennes de Gaza et libérer tous les captifs israéliens – vivants ou morts – en échange des prisonniers palestiniens prévus dans le plan de Donald Trump », a déclaré al-Hayya à la chaîne égyptienne publique Al-Qahera News.



« Cependant, l’occupation israélienne a continué à tuer et à bloquer l’aide, notamment dans le nord de Gaza, depuis que nous avons annoncé notre approbation du plan Trump », a-t-il ajouté.



« Nous avons testé l’occupation et ne lui faisons confiance à aucun moment », a déclaré Khalil al-Hayya, réclamant des garanties concrètes de la part de la communauté internationale, du président Trump et des États soutenant les négociations.



Le dirigeant du Hamas a insisté sur le fait que le mouvement cherche à atteindre les objectifs du peuple palestinien : stabilité, liberté, État et autodétermination. « La guerre doit cesser définitivement pour que notre peuple vive dans la stabilité, comme les autres peuples de la région », a-t-il ajouté.



Mardi, le Hamas et Israël ont tenu leur deuxième journée de négociations indirectes à Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, visant un cessez-le-feu et un échange de prisonniers dans le cadre du plan pour Gaza présenté par Donald Trump.



Le 29 septembre, Donald Trump a présenté une proposition en 20 points prévoyant notamment la libération de tous les captifs israéliens en échange de prisonniers palestiniens, un cessez-le-feu, le désarmement du Hamas et la reconstruction de Gaza. Le Hamas a accepté ce plan en principe.



Depuis octobre 2023, l’armée israélienne a tué près de 67 200 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, dans la bande de Gaza. Les bombardements incessants ont rendu l’enclave quasiment inhabitable, provoquant des déplacements massifs, la famine et la propagation de maladies.