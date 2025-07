L’ONU a déclaré mercredi que les « pauses tactiques » unilatérales décidées par Israël dans la bande de Gaza sont insuffisantes pour faire face à l’ampleur des besoins humanitaires.



S’appuyant sur les données du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), le porte-parole de l’ONU Farhan Haq a souligné, lors d’une conférence de presse, que « plus que jamais, un cessez-le-feu permanent est nécessaire ».



« Les pauses tactiques unilatérales ne permettent pas un acheminement continu de l’aide nécessaire pour répondre aux besoins immenses à Gaza », a-t-il insisté.



Haq a précisé que, bien que l’ONU et ses partenaires exploitent chaque occasion pour livrer de l’aide, « les conditions de distribution restent largement insuffisantes ».



« Quatre jours après le début des pauses tactiques annoncées par les autorités israéliennes, nous continuons de constater des victimes parmi ceux qui cherchent à recevoir de l’aide, ainsi que des décès dus à la faim et à la malnutrition », a-t-il déclaré, ajoutant que « des parents continuent de lutter pour sauver leurs enfants affamés ».



Soulignant que les humanitaires sont eux-mêmes durement touchés, Haq a évoqué « des charges de travail excessives, l’épuisement et l’usure dus principalement au manque de nourriture, aussi bien parmi les travailleurs de première ligne que dans les services de santé mentale et de soutien psychosocial ».



Il a réaffirmé que « les livraisons actuelles de carburant sont très insuffisantes pour répondre aux besoins vitaux ; une goutte d’eau face à l’océan des besoins ».



Interrogé sur les largages aériens d’aide à Gaza, Haq a conclu : « Nous ne rejetons aucun effort visant à acheminer l’aide en toute sécurité… mais il est totalement insuffisant de s’appuyer uniquement sur cette méthode. »



Haq a ajouté que l’ONU ne participe pas au processus de largage aérien, lequel repose sur « une série d’accords bilatéraux ».



« L’OCHA réitère que tous les points de passage doivent être ouverts et que les biens humanitaires et commerciaux doivent circuler », a déclaré le porte-parole.



Selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé, au moins 1 239 personnes ont été tuées et plus de 8 152 blessées par des tirs de l’armée israélienne alors qu’elles cherchaient à recevoir de l’aide à Gaza depuis le 27 mai, date de début des opérations controversées de la Gaza Humanitarian Foundation.



Rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu, l’armée israélienne mène depuis le 7 octobre 2023 une offensive brutale sur Gaza, ayant tué plus de 60 000 Palestiniens. Ce bombardement incessant a dévasté l’enclave et provoqué des morts par famine.



En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à Gaza.



Israël fait également l’objet d’une procédure pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) en raison de sa guerre contre l’enclave palestinienne.