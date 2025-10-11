Gaza: l'accord de cessez-le-feu à l'épreuve de l'étape cruciale de la libération des otages

Les points essentiels

► Les habitants de Gaza ont connu leur première nuit sans bombardements depuis la conclusion du cessez-le-feu et ont entrepris de regagner le nord de l'enclave palestinienne qu'ils avaient dû fuir, notamment la ville de Gaza.



► Les prochaines heures vont être cruciales pour la première phase du plan de Donald Trump, avec la date-butoir fixée à lundi 13 octobre midi pour la libération des derniers otages retenus par le Hamas, dont une vingtaine encore en vie et la libération prévue de 2 000 prisonniers palestiniens.



► Le président américain Donald Trump compte aller en Israël ce week-end. Il pourrait s'adresser à la Knesset, le Parlement israélien, avant de partir en Égypte pour discuter de l'avenir de la bande de Gaza.



Les organisations humanitaires « prêtes » à intervenir à Gaza



Les organisations sont « prêtes », ont indiqué à l'AFP des représentants du Programme alimentaire mondial (PAM), de Médecins sans frontières (MSF) et du Norwegian refugee council (NRC) alors qu'elles s'apprêtent à étendre massivement leurs opérations. Le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies a également déclaré avoir le feu vert israélien pour 170 000 tonnes d'aide, et avoir un plan de réponse humanitaire pour les 60 premiers jours de trêve.



Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé samedi des frappes nocturnes contre des « installations civiles » dans le sud du pays ayant fait, selon le ministère de la Santé, un mort et sept blessés. « Une fois de plus, le sud du Liban est la cible d'une agression israélienne odieuse contre des installations civiles. Sans justification ni prétexte. Mais la gravité de cette dernière agression réside dans le fait qu'elle survient après l'accord de cessez-le-feu à Gaza », a-t-il affirmé. L'agence de presse officielle libanaise Ani a indiqué que des avions de combat israéliens avaient mené dix raids visant des parcs de bulldozers et d'excavatrices.



L'armée israélienne a confirmé des attaques, affirmant avoir « frappé et démantelé des infrastructures terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban ». « La présence de ces engins et les activités du Hezbollah dans cette zone constituent une violation des accords conclus entre Israël et le Liban », a-t-elle ajouté.



Malgré le cessez-le-feu du 27 novembre 2024, qui avait mis fin à plus d'un an de conflit meurtrier entre Israël et le Hezbollah, l'armée israélienne continue de mener des frappes quasi quotidiennes au Liban, affirmant viser des membres du mouvement soutenu par l'Iran et l'accusant de tenter de reconstituer ses forces.



[En images] Des déplacés sur le chemin du retour dans l'enclave palestinienne dévastée par deux ans de guerre



Des Palestiniens dans la rue Al-Jalaa, fortement endommagée, à Gaza ville, samedi 11 octobre 2025, après qu'Israël et le Hamas ont signé un accord.

