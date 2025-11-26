Pérou: l'ex-président Martin Vizcarra condamné à 14 ans de prison pour corruption

L'ancien président péruvien de centre-gauche, Martin Vizcarra, a été condamné mercredi 26 novembre à 14 ans de prison dans une affaire de pots-de-vin perçus alors qu'il était gouverneur de la région de Moquegua (sud) au début des années 2010. Chef de l'État entre 2018 et 2020, élu pour sa promesse de lutte contre la corruption, Martin Vizcarra était accusé par le parquet d'avoir perçu 640 000 dollars (550 000 euros) de pots-de-vin d'entreprises de construction en échange d'attribution de marchés publics à Moquegua entre 2011 et 2014.