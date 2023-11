Gaza: les opérations israéliennes se poursuivent dans l’hôpital al-Chifa

Négociations pour la libération d’otages



Ce matin, on souligne en Israël que les négociations achoppent sur le nombre de jours de trêve, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Le Hamas en demande au moins cinq, Israël affirme que cela dépend du nombre d’otages libérés. Ils se chiffreraient en dizaine, plus de 50 en tout cas, indiquent les médias. Des femmes et leurs mères pour les otages. Des détenues palestiniennes et des mineurs qui se trouvent dans les prisons israéliennes. Israël se refuse à libérer à ce stade les auteurs d’attentats qui ont provoqué la mort d’Israéliens. Le Hamas réclame également du carburant. Mercredi, Israël a autorisé l’entrée de 23 000 litres de mazout pour la première fois.



Le président israélien Isaac Herzog déclare qu'il ne peut « pas laisser un vide à Gaza »



Le président israélien Isaac Herzog a déclaré qu'Israël ne pouvait pas laisser un vide à Gaza et qu'il devrait y maintenir une force importante dans un avenir proche pour empêcher le Hamas de réapparaître dans la bande de Gaza, rapporte le Financial Times ce jeudi. « Si nous nous retirons, qui prendra la relève ? Nous ne pouvons pas laisser un vide. Nous devons réfléchir à ce que sera le mécanisme ; il y a beaucoup d'idées qui sont lancées dans l'air », a déclaré M. Herzog. « Mais personne ne voudra transformer cet endroit, Gaza, en une base terroriste à nouveau », a-t-il ajouté.



Arrivée en Turquie de malades du cancer évacués de Gaza



Plus d'une vingtaine de malades du cancer qui ont pu quitter Gaza via l'Égypte sont arrivés dans la nuit de mercredi à jeudi en Turquie pour y être soignés, a rapporté l'agence officielle turque Anadolu. Deux avions transportant les patients se sont posés sur l'aéroport d'Ankara. Au total, selon le ministre de la Santé, Fahrettin Koca, « une quarantaine de personnes, vingt-sept patients et treize accompagnateurs, ont été acheminées en Turquie ». Il s'agit de malades souffrant de cancer à Gaza ayant pu franchir le poste frontière de Rafah, a-t-il précisé. Biden refuse toujours d'appeler à un cessez-le-feu



Joe Biden défend sans ambages son refus d'appeler à un cessez-le-feu à Gaza, arguant que le Hamas représente une menace permanente pour Israël et que les forces israéliennes cherchent à éviter les pertes civiles. Une lettre signée par 500 agents gouvernementaux a été envoyée à Joe Biden mardi pour protester contre son soutien inconditionnel à Israël dans la bande de Gaza. Tous les signataires sont anonymes, mais appartiennent tous aux plus grandes agences fédérales américaines. Un signe du mécontentement grandissant que suscite la ligne pro-Israël de Joe Biden dans son propre camp.



Violente manifestation pro-palestinienne devant le siège du parti démocrate



Des heurts ont opposé mercredi soir (heure locale) des dizaines de manifestants pro-palestiniens à la police, devant le siège national du Parti démocrate à Washington, obligeant la fermeture des bureaux du Congrès américain situés à proximité. « Nos officiers s'efforcent de contenir environ 150 personnes qui manifestent illégalement et violemment », près des bureaux du parti, a déclaré la police du Capitole dans un message sur X (ex-Twitter). « Les officiers procèdent à des arrestations », a ajouté la police qui a fait état de six blessés dans ses rangs traités pour des « coupures mineures », voire des « coups de poing ». Des élus qui se trouvaient à ce moment-là dans les bureaux du Comité national démocrate (DNC) ont été escortés hors du bâtiment par la police pour les mettre en sécurité. Les manifestants exigent un cessez-le-feu et la fin de l'opération militaire d'Israël dans la bande de Gaza.