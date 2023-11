Gaza: les premiers étrangers franchissent le terminal de Rafah vers l'Égypte

► Mardi 31 octobre, l'armée israélienne a fait état de « combats féroces » avec le Hamas à Gaza. Le porte-parole du Hamas a également annoncé la libération d'otages étrangers « dans les prochains jours ». Des dizaines d'étrangers et de bi-nationaux ont quitté ce mercredi la bande de Gaza vers l'Égypte par le terminal frontalier de Rafah. 545 personnes doivent traverser le passage de Rafah aujourd'hui.



► L'Égypte va accueillir ce mercredi plus de 80 blessés venus du territoire palestinien. Selon le Croissant-Rouge palestinien, 59 camions d'aide humanitaire ont atteint ce mardi la bande de Gaza depuis l'Égypte, en passant par le poste-frontière de Rafah. Un nombre largement insuffisant selon plusieurs organisations humanitaires qui estiment qu'il en faudrait 100 par jour.



► Les opérations israéliennes mettent à très rude épreuve les 2,4 millions d'habitants de Gaza, soumis depuis le 9 octobre à un « siège complet » les privant d'eau, de nourriture et d'électricité. À Jabaliya, le Hamas a annoncé qu'au moins 50 personnes avaient été tuées dans une frappe israélienne sur ce grand camp de réfugiés du nord de la bande de Gaza. Selon le Hamas, sept otages « dont trois étrangers » sont morts dans le bombardement du camp.



► Depuis le 7 octobre, 1 400 Israéliens ont été tués, dont 317 soldats, et l'armée israélienne fait état de 240 personnes retenues en otage par le Hamas. 8 525 Palestiniens sont morts à Gaza, dont plus de 3500 enfants, a indiqué mardi midi le ministère de la Santé sur place, contrôlé par le Hamas.



Les premières ambulances transportant des blessés de Gaza sont entrées en Égypte



Les premières ambulances transportant des blessés de Gaza entrent en Égypte, a rapporté à l'AFP un responsable égyptien. Les télévisions proches du renseignement égyptien diffusent en direct l'entrée de ces véhicules du côté égyptien du terminal de Rafah, unique ouverture de Gaza sur le monde qui ne soit pas aux mains d'Israël. Des ambulances blanches palestiniennes ont traversé le terminal, où des ambulances égyptiennes jaunes et bleues attendaient depuis la veille.



Côté palestinien, un journaliste de l'AFP a vu au moins 40 ambulances, chacune transportant deux blessés, entrant dans le terminal de Rafah depuis le territoire palestinien pour passer en Egypte. Les blessés seront transportés, indiquent les télévisions, vers un hôpital de campagne à Cheikh Zoueid, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Rafah, ainsi qu'à Al-Arich, chef-lieu de la province du Nord-Sinaï et, pour les cas les plus critiques, vers des hôpitaux du Caire, à cinq heures de route de Rafah.



Sept otages « dont trois étrangers » morts dans le bombardement du camp de Jabaliya



Les Brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont déclaré ce mercredi sur Telegram que sept otages civils avaient été tués lors de frappes israéliennes contre le camp de réfugiés de Jabalya dans la bande de Gaza, dont « trois détenteurs de passeports étrangers ».



Le médaillé olympique français Mekhissi suscite l'indignation en comparant Netanyahu à Hitler



L'ancien coureur français Mahiedine Mekhissi, triple médaillé olympique, a comparé sur X le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu à Adolf Hitler et qualifié les Occidentaux de « collabos ». « Adolf Hitler c'est un enfant de chœur à côté de Netanyahu! L'Occident de vrais collabos », a publié sur le réseau social le spécialiste du 3 000 m steeple, qui a annoncé sa retraite en début d'année. Sa publication a suscité de nombreux commentaires indignés sur le réseau social, dont celui d'Arnaud Robinet, le maire de Reims, dont Mahiedine Mekhissi est originaire : « Et dire que cet individu a porté le maillot de l'équipe de France! J'ai honte pour notre ville... quel naufrage ! »



Reporters sans frontières saisit la CPI pour « crimes de guerre » commis contre des journalistes



L'ONG Reporters sans frontières (RSF) annonce avoir saisi la Cour pénale internationale (CPI) pour des crimes de guerre commis contre les journalistes en Palestine et en Israël. « RSF a déposé une plainte pour crimes de guerre auprès du bureau du procureur de la CPI le 31 octobre 2023. Celle-ci détaille les cas de 9 des journalistes tués depuis le 7 octobre dernier, et de deux blessés dans l'exercice de leurs fonctions », indique RSF dans un communiqué. La Cour n'a pas l'obligation de se saisir du dossier. 34 journalistes ont été tués depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Selon RSF, il s'agit du conflit le plus meurtrier du 21e siècle pour des journalistes.



Netanyahu promet une « victoire » malgré les « pertes douloureuses » de soldats



« Nous sommes dans une guerre difficile, et elle sera longue », a déclaré ce mercredi sur X le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, quelques heures après l'annonce de la mort de 11 soldats israéliens en 24 heures dans des combats dans la bande de Gaza. « Nos soldats sont morts dans une guerre injuste. Je promets aux citoyens d'Israël, nous allons accomplir le travail, nous continuerons jusqu'à la victoire. »



L’armée israélienne annonce déployer des navires lance-missiles en mer Rouge



Avec photos et vidéos à l’appui, sur leur chaîne Telegram, l’armée israélienne informe qu’en « accord avec l’évaluation de la situation et nos efforts défensifs, hier, la marine israélienne a déployé des navires lance-missiles en mer Rouge. » Des images diffusées par l'armée israélienne montrent des corvettes de classe Sa'ar patrouillant près du port d'Eilat, en mer Rouge. Ces navires lance-missiles ont été déployés au lendemain de tirs de missiles vers Israël revendiqués par les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran.



Les premiers étrangers et bi-nationaux franchissent le terminal de Rafah vers l'Égypte



Des dizaines d'étrangers et de bi-nationaux ont quitté ce mercredi la bande de Gaza vers l'Égypte par le terminal frontalier de Rafah, ouvert pour la première fois aux personnes au 26e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, selon un journaliste de l'AFP sur place.



Ils ont été autorisés à entrer dans le terminal vers 07H45 TU après que les autorités égyptiennes ont annoncé son ouverture exceptionnelle pour permettre le passage de près de 90 blessés palestiniens et environ 545 bi-nationaux et étrangers. Il s'agit du seul passage de Gaza qui n'est pas contrôlé par Israël.