Gaza: malgré les appels au cessez-le-feu, les frappes israéliennes se poursuivent L'armée israélienne progresse toujours ce 5 novembre dans la bande de Gaza, où une nouvelle frappe a fait des dizaines de morts dans un camp de réfugiés samedi soir, malgré les appels au cessez-le-feu et le désespoir des civils palestiniens après 30 jours de guerre.

► Plus de 45 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées dans un bombardement israélien contre le camp de réfugiés de Maghazi samedi soir, dans le centre de la bande de Gaza.



► Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah pour apporter son soutien au président de l'Autorité palestinienne, très affaibli, et montrer que les États-Unis prennent en compte le sort des Palestiniens.



► Un responsable du Hamas indique que les évacuations des étrangers et des binationaux vers l'Égypte sont suspendues en raison du refus d'Israël de laisser partir des blessés palestiniens vers des hôpitaux égyptiens.



► Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, assure que son pays « trouvera » le chef du Hamas à Gaza et « l'éliminera ».



► Depuis le 7 octobre, plus de 1 400 Israéliens ont été tués, dont 341 soldats, et l'armée israélienne fait état de 240 personnes retenues en otage par le Hamas. Le ministère de la Santé du Hamas annonce un bilan de 9 488 morts palestiniens, dont 3 900 enfants.



Blinken a rencontré le président palestinien Abbas à Ramallah



Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est entretenu avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, au moment où la communauté internationale craint que la guerre entre Israël et le Hamas ne s'étende à la Cisjordanie. La visite de M. Blinken en Cisjordanie intervient au lendemain d'un voyage en Jordanie voisine et en Israël vendredi.



En faisant le déplacement à Ramallah, M. Blinken entendait apporter son soutien au président de l'Autorité palestinienne, très affaibli, et montrer que les États-Unis prennent en compte le sort des Palestiniens, eux qui sont le premier soutien d'Israël, tant politique que militaire. Les États-Unis plaident comme seule issue au conflit la solution de deux Etats, israélien et palestinien. M. Blinken a en outre récemment affirmé que l'Autorité palestinienne devait à terme reprendre le contrôle de la bande de Gaza, dirigée par le Hamas depuis 2007. Il doit se rendre dimanche soir en Turquie.

Depuis Doha, la ministre française des Affaires étrangères appelle à la protection des civils



La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a déclaré ce dimanche 5 novembre à Doha que trop de civils étaient morts dans les frappes israéliennes sur Gaza. La diplomate en chef a affirmé lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, que les écoles, les hôpitaux, les travailleurs humanitaires et les journalistes doivent être protégés. « Une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue est absolument nécessaire et doit pouvoir mener à un cessez-le feu », a déclaré la cheffe de la diplomatie française



9h50 : L'ancien président américain Obama s'exprime sur la guerre en cours



L'ancien président américain a mis en garde contre le risque d'ignorer les complexités de la guerre entre Israël et le Hamas, avertissant que « nous sommes tous complices ». « Si vous voulez résoudre le problème, vous devez prendre en compte toute la vérité. Et il faut admettre que personne n'a les mains propres, que nous sommes tous complices dans une certaine mesure », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Pod Save America et publiée samedi. « Ce qu'a fait le Hamas est horrible et rien ne le justifie. Ce qui est également vrai, c'est que l'occupation et ce qui arrive aux Palestiniens sont insupportables. »

Frappe près de l'hôpital al-Quds



Le Croissant-Rouge palestien affirme qu'une frappe aérienne israélienne a visé un bâtiment situé à environ 50 mètres de l'hôpital al-Quds dans la ville de Gaza. Il y aurait de nombreux morts et blessés.



Médecins sans frontières alerte sur la situation des hôpitaux dans la bande de Gaza



« L'hôpital est presque en train de s'effondrer ». Le Dr Abu Abed, coordinateur médical adjoint de MSF à Gaza, rend compte de la situation désastreuse des hôpitaux de Gaza et appelle à la fin des bombardements.

Un ministre israélien évoque un recours à la bombe nucléaire à Gaza



Un ministre ultranationaliste israélien a estimé ce dimanche que recourir à la bombe nucléaire contre la bande de Gaza dans la guerre en cours contre le mouvement palestinien Hamas était « une option ». Le ministre de l'Héritage israélien, Amichay Eliyahu, a affirmé dans une interview à une radio qu'il n'était pas entièrement satisfait de l'ampleur des représailles israéliennes dans le territoire palestinien après l'attaque meurtrière menée par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre. Au journaliste qui lui demandait à la lumière de ses propos si la solution serait à ses yeux de larguer « une sorte de bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza, la raser et tuer tout le monde », le ministre a répondu : « c'est une option ».



Le bureau du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a promptement réagi, publiant un communiqué dénonçant des déclarations « déconnectées de la réalité » et ajoutant que l'armée israélienne s'efforçait d'épargner « les non-combattants » dans la bande de Gaza. M. Netanyahu a en outre suspendu la participation du ministre aux réunions du gouvernement « jusqu'à nouvel ordre ».



Le groupe aéronaval Dwight D. Eisenhower (IKECSG) arrive en Méditerranée orientale

Trois Palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée



Trois Palestiniens ont été tués ce dimanche par les forces israéliennes dans deux villes en Cisjordanie occupée par Israël où les violences flambent depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé. Deux Palestiniens, âgés de 22 et de 20 ans ont été tués « dans l'attaque des forces d'occupation israéliennes sur Abou Dis », ville palestinienne uniquement séparée de Jérusalem par le mur israélien qui ceinture la Cisjordanie, a indiqué le ministère de l'Autorité palestinienne basée à Ramallah.



La guerre pourrait avoir déjà fait plus de 10 000 morts



Selon la Défense civile palestinienne, des centaines de corps sans vie gisent sous les bâtiments effondrés depuis le début de la guerre. De son côté, un haut responsable de la sécurité israélienne, cité par le journal Yedioth Ahronoth, affirme que 20 000 personnes ont été tuées à Gaza, « pour la plupart des terroristes ».



Le bilan des morts grimpe après la frappe sur le camp de Maghazi



Quarante-cinq personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées dans le bombardement israélien samedi soir contre le camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza, selon un nouveau bilan publié ce dimanche par le ministère de la Santé du Hamas. « Le nombre des martyrs du massacre de Maghazi est monté à 45 », a indiqué le ministère dans un communiqué. Le porte-parole du ministère, Ashraf Al-Qudra, avait dans un premier temps fait état de « plus de 30 martyrs » transportés à l'hôpital « après le massacre commis par l'occupation dans le camp de Maghazi ».



Une ambulance prise pour cible au Liban



L'armée israélienne appelle une nouvelle fois à quitter le nord de la bande de Gaza



Dans un message en arabe diffusé sur X, le porte-parole de l’armée israélienne pour les médias arabes, Avichay Adraee, annonce que l'armée « autorisera la circulation sur la route Salah al-Din », seul grand axe qui relie le nord au sud de l’enclave, dimanche entre 10 heures et 14 heures (8h-12h TU). « Si vous tenez à vous et à vos proches, partez vers le sud en suivant nos instructions. » Dans le tweet, une carte montrant le chemin à suivre, intitulée « route de la sécurité ».



Des centaines de milliers de personnes au rassemblement interreligieux pour la paix à Gaza en Indonésie



Quelque 2 500 cibles du Hamas frappées, selon les IDF



L'armée israélienne a déclaré avoir frappé plus de 2 500 cibles à Gaza depuis le début de l'opération terrestre. Dans la nuit, l'armée dit avoir visé un complexe militaire du Hamas comprenant des quartiers généraux opérationnels et des postes d'observation.



Antony Blinken va rencontrer Mahmoud Abbas à Ramallah



Le secrétaire d'État américain Antony Blinken va rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah ce dimanche, après avoir rencontré les ministres des Affaires étrangères des pays arabes à Amman, en Jordanie, pour discuter de la guerre entre Israël et le Hamas. C'est la première fois que le secrétaire d'Etat américain se rend en Cisjordanie occupée depuis le début de la guerre, le 7 octobre.

Amnesty France appelle à un cessez-le-feu



Au trentième jour de guerre, la situation humanitaire reste catastrophique à Gaza. Le président français Emmanuel Macron a annoncé qu’une « conférence humanitaire internationale » se tiendrait jeudi prochain 9 novembre à Paris. L’occasion de faire le point sur les besoins et sur la façon d’acheminer l’aide à Gaza. Selon Jean-Claude Samouiller, président d’Amnesty International France, seul un cessez-le-feu permettrait d'alléger les souffrances endurées par la population civile.



« Urgemment, il faut un cessez-le-feu, et urgemment, il faut lever le blocus total, affirme-t-il au micro de Solène Cazenave. Il faut véritablement que l’aide humanitaire parvienne aujourd’hui. Depuis le 7 octobre, il y a 374 camions qui sont arrivés à Gaza, ce qui fait une moyenne de treize par jour, et selon l’ONU, il faudrait cent camions par jour pour un minimum de soutien au peuple de Gaza. Donc, on est vraiment loin du compte et l’urgence est que l’aide humanitaire arrive à Gaza, notamment le gasoil, parce qu’il sert à faire fonctionner les usines de dessalement d’eau de mer, alimenter les pompes pour puiser de l’eau dans les puits, il sert aux hôpitaux aujourd’hui. Il n’y a que la moitié des hôpitaux qui sont en service, les blessés ne sont pas soignés, les malades ne sont pas soignés non plus, les couveuses n’ont plus d’électricité, c’est vraiment un effondrement humanitaire. Et la deuxième chose, c’est que cette pause humanitaire permettrait également de faire avancer la négociation sur la libération des otages. »



Le parti Likoud de Netanyahu en chute libre dans les sondages



Selon le journal israélien Haaretz, le parti Likoud de Netanyahu est en chute libre dans les sondages et le grand public est furieux contre le gouvernement.



« Nous dormons ensemble, comme ça en cas de bombardement, nous mourrons tous ensemble »



Murielle Paradon, du service international de RFI, a pu recueillir le témoignage, par téléphone, de Haya, une étudiante de 20 ans qui est partie le 11 octobre de la ville de Gaza pour se réfugier dans le sud avec sa famille. Une partie d'entre elle n'a pas survécu.



« Quand nous avons fui vers le sud, ma grand-mère et tous les oncles et mes tantes sont venus avec nous. Il y a eu un bombardement à côté de leur maison. Les vitres ont explosé sur eux. Ma grand-mère a été tuée. Mes oncles et mes tantes ainsi que mes cousins ont été blessés. Ils sont toujours à l'hôpital aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qu'il va se passer dans les jours qui viennent, mais nous espérons que tout cela va s'arrêter. J'ai tellement peur de perdre ma maison, nous l'avons construite de nos propres mains. J'ai aussi peur de perdre des êtres chers. Ma famille et moi nous dormons dans la même pièce, comme ça en cas de bombardement israélien, nous mourrons tous ensemble, pas seul. À chaque minute, nous entendons des bombardements et le son des ambulances. La nuit, nous ne pouvons pas dormir. C'est tellement difficile ici. Nous dormons à même le sol. Il fait de plus en plus froid. Nous n'avons pas emporté avec nous des vêtements chauds. Nous ne pouvons pas prendre de douche car il n'y a pas d'eau. Ici dans le sud, nous n'avons pratiquement pas de nourriture ou d'eau potable. Les magasins sont presque vides. Il n'y a pas d'électricité, pas de gaz, pas de carburant, pas de moyen de cuisiner dans un four. Nous sortons quand même tous les jours, pendant une heure le matin pour aller chercher du pain. Nous devons faire la queue pendant cinq heures pour ramener 25 morceaux de pains. Mais c'est effrayant de sortir dehors car ils bombardent partout les civils. »



Les forces terrestres israéliennes ont avancé le long de la côte nord-ouest de Gaza le 4 novembre, selon le dernier rapport d'ISW

Des mercenaires aux côtés des troupes israéliennes ?



Selon le quotidien espagnol El Mundo, Israël utiliserait des mercenaires pour combattre dans la bande de Gaza. « Ils me paient beaucoup », a déclaré l’un d’eux dans les colonnes du journal.

Des dizaines de morts dans un bombardement contre le camp de Maghazi



Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a annoncé que plus de 30 personnes avaient été tuées lors d'un bombardement israélien sur le camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza, samedi en fin de journée. « Plus de 30 personnes sont arrivées à l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa à Deir Al-Balah après le massacre commis par l'occupation dans le camp de Maghazi, au centre de la bande de Gaza », a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf Al-Qudra, dans un communiqué. L'agence de presse palestinienne Wafa a déclaré plus tôt que 51 Palestiniens avaient été tués et des dizaines d'autres blessés dans le bombardement.



Le Hamas a déclaré dans un communiqué publié sur Telegram qu'Israël avait « directement » bombardé les maisons des citoyens, ajoutant que la plupart des morts étaient des femmes et des enfants.

