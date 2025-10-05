Gaza: négociations en Égypte pour discuter du plan Trump, l'enclave toujours bombardée

Avant le début des discussions en Égypte, Donald Trump affiche son optimisme : Israël a accepté une première ligne de retrait de l’enclave palestinienne. C’est ce que le président américain a affirmé dans un message sur son réseau social, rapporte notre correspondante à Jérusalem, Frédérique Misslin. D’après la carte publiée, cette ligne de retrait correspond approximativement aux 70% de territoire que contrôlait Israël avant la grande offensive sur la ville de Gaza il y a un mois.

Donald Trump ajoute que « le cessez-le-feu sera immédiatement effectif », lorsque le Hamas confirmera qu’il est d’accord et cela inclura l'échange d'otages et de prisonniers. Samedi 4 octobre, Benyamin Netanyahu a annoncé, dans une allocution télévisée, s’attendre à un retour des otages dans les prochains jours.

Pression populaire

Ce samedi toujours, des milliers d’Israéliens sont descendus dans la rue pour demander, comme tous les samedis, la fin de la guerre et le retour des otages. « Merci Trump », « ramenez-les à la maison », pouvait-on lire sur les banderoles.

Les familles des captifs craignent que les ministres d’extrême droite de la coalition sabotent l’accord. Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich ont prévenu : « Ce cessez-le-feu est une erreur et si le Hamas continue d’exister après la libération des otages, nous démissionnerons. » Côté Hamas, certains analystes indiquent qu’il y a aussi des divisions au sein de mouvement islamiste.

Des négociateurs israéliens et palestiniens sont attendus, ce dimanche 5 octobre en Égypte. Les pourparlers indirects devraient commencer au plus tard demain lundi. Des émissaires américains ont aussi été envoyés pour finaliser les discussions sur les conditions de libération des otages israéliens. Sur le terrain, la journée de samedi a encore été meurtrière. À Gaza, la population était pleine d’espoir mais les bombardements ont continué sur l’enclave, faisant plus de 50 morts. L’armée israélienne a fait savoir qu’elle se met désormais uniquement en position défensive.