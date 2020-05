Gel de la dette des pays pauvres: les banques privées émettent des réserves

L'Institut de la finance internationale (IIF) est un lobby regroupant 450 des plus grandes banques mondiales. Alors que les pays pauvres sont à genoux, il ne veut pas apparaître comme le mauvais garçon de l'histoire et salue la volonté d'aider les pays pauvres. Pourtant, il prévient que le moratoire d'un an sur leur dette ne sera pas facile à mettre en oeuvre en ce qui concerne les créanciers privés.



Dans une lettre adressée aux présidents du FMI, de la Banque mondiale et du Club de Paris, Tim Adams, le président de l'IIF, appelle à la prudence. D'abord, dit-il, les banques prêteuses ont des obligations vis-à-vis de leurs clients, qu'elles doivent respecter. De plus, les dettes privées contractées par les États sont nombreuses et variées. On ne peut avoir de solution simple.



Il préconise donc un dialogue franc et ouvert entre créanciers et débiteurs. Une politique de transparence de la part des pays endettés, basée sur la bonne foi et le respect de tous les créanciers. Enfin, il met en garde les pays qui ont emprunté sur les marchés financiers. Ils doivent savoir que s'ils réclament un moratoire, il y aura des conséquences potentielles pour leur accès futur à des financements privés. En clair, les marchés n'aiment pas les mauvais payeurs.