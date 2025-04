Gestion AIBD et Air Sénégal : Sonko annonce des audits approfondis et des sanctions

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a présidé ce jeudi un Conseil interministériel sur la situation de l'AIBD et Air Sénégal. La réunion s’était tenue au Building administratif en présence des ministres en charge des Transports aériens, des Forces armées, de l’Intérieur, du Travail, de l’aménagement du territoire, du Tourisme, les représentants de leurs collègues des Finances et de l’Economie ainsi que du secteur privé national.



Le Premier ministre de dire : « Il est important que nous sachions ce qui s’est exactement passé (dans la gestion de l'AIBD et Air Sénégal) et d’en tirer toutes les conséquences en termes de reddition des comptes. On ne peut mettre plus de 180 milliards de francs CFA dans la compagnie aérienne et se retrouver avec des avions qui ne décollent pas », a -t-il souligné.





De son côté, le directeur général d’Air Sénégal, Tidiane Ndiaye, et celui de l'AIBD, Cheikh Bamba Dièye ont chacun fait une présentation de leur situation. Le Dg de Air Sénégal, Tidiane Ndiaye, a fait observer que sur les 8 avions de la compagnie, 4 sont cloués au sol. Réagissant à ces présentations, Ousmane Sonko a déclaré : « la vision et les orientations stratégiques que vous avez présentées aujourd’hui ne souffrent d’aucune contestation solide, c’est un bon document pour relancer et sauver le secteur (aérien)



Par ailleurs, le Premier ministre a ordonné, face à cette « vaste entreprise de prédation » autour d’Air Sénégal et de l’AIBD, « de faire des audits de la gestion des deux sociétés ».

« Il faudra identifier et sanctionner (les responsables de ces manquements), sinon ça ne servira à rien ». Il a également signalé la nécessité de mettre les corps de contrôle sur les audits d’Air Sénégal et de l'AIBD.