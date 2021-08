Gestion Covid-19: la Réanimation, maillon faible ! Par Dr Mamadou Mansour Diouf

Le plus grand CTE du Sénégal situé à l’hôpital Dalal Jamm ne comporte que cinq (05) lits de réanimation.

Vous avez bien lu : une réanimation d’une capacité de 05 lits seulement !



Lorsqu’on vous annonce un grand nombre de patients Covid sous « assistance respiratoire » c’est une grande confusion :

Il s’agit en réalité de patients sous oxygène.

L’assistance respiratoire n’a rien à voir avec cela.



Être sous assistance respiratoire signifie être en réanimation, branché à une machine de ventilation artificielle appelé respirateur.

Cette assistance pouvant être non invasive (à travers un masque facial) ou invasive (à travers une sonde d’intubation placée dans la trachée).



Les cas graves explosent au quotidien et on ne voit aucune mesure de montée en puissance des moyens de réanimation : un vrai paradoxe 😭 😭



Lorsqu’au début de la pandémie je théorisais le concept de « course à l’armement médical » et plaidais pour l’investissement dans l’achat de matériels de réanimation en quantité et le relèvement du plateau technique des hôpitaux avec les milliards de la force Covid, on m’avait purement et simplement ignoré.



On avait préféré acheter du riz, placer des « cas-contacts » dans les hôtels en pension complète (qui parle encore de cas contacts d’ailleurs ?)



La chine avait pourtant montré la voie très tôt en construisant un hôpital géant en un temps record et en investissant massivement sur les moyens de réanimation.



La dure réalité nous rattrape aujourd’hui hélas !



😭 😭 😭



Par Dr Mamadou Mansour Diouf